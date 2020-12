NAZIONE, Duncan e Quarta le sorprese anti-Genoa?

Sulle pagine odierne de La Nazione analizza il momento della Fiorentina partendo da due aspetti: la carica via social di Frank Ribery e le idee di formazione che Prandelli ha in mente in vista della partita di lunedì sera contro il Genoa. La carica del "testa alta" lanciata da FR7, scrive il giornale, era un messaggio rivolto a se stesso, ma anche a tutti i suoi compagni e all’ambiente in un momento particolarmente delicato e con il morale non al massimo dei giri. Un richiamo del francese alla mentalità e all’essere squadra fino in fondo. ’Facile esserlo quando va tutto bene’; molto meno quando si riesce solo a intravedere una luce sfuocata in fondo al tunnel. Spazio poi al campo: la squadra, sempre in bolla (oggi nuovi tamponi), ha continuato la preparazione per la sfida di lunedì sera, con Duncan e Quarta che potrebbero essere le sorprese nella formazione anti-Genoa. Come loro anche Bonaventura entrato a gara in corso col Milan, dopo aver alzato bandiera bianca durante il riscaldamento contro il Benevento.