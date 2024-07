NAZIONE, Due anni di Radio FirenzeViola: i numeri

FirenzeViola.it

Come riportato dal quotidiano La Nazione, compie due anni oggi, domenica 7 luglio, Radio FirenzeViola. La visual-web radio, che da poco ha inaugurato anche il canale 92 del digitale terrestre per le provincie di Firenze, Prato e Pistoia, è in diretta tutti i giorni con un palinsesto che apre alle 7:00 e chiude alle 19:00. L'emittente, che conta già grandi numeri (picchi di oltre 50.000 ascoltatori al giorno nell'ultimo mese), ha in programma di programmare il palinsesto giornaliero per seguire al meglio sia il ritiro estivo al Viola Park, sia la tournée britannica della formazione di Palladino.