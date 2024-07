NAZIONE, Dopo Kean un difensore. Tutte le mosse dei viola

FirenzeViola.it

La Nazione questa mattina in edicola apre le sue pagine dedicate alla Fiorentina con le notizie di mercato. Su tutte il quotidiano riporta di un interesse concreto dei gigliati per un difensore centrale che gioca nel nostro campionato. Addirittura dopo un incontro, già fissato nelle prossime ore, potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca. Così come Kean quindi il nuovo centrale viola potrebbe essere lunedì alla ripresa dei lavori al Viola Park. Inizio di preparazione in cui Palladino non avrà da subito a disposizione Milenkovic e Barak, reduci dalla fase a gironi di Euro24 con le rispettive nazionali, Quarta e Gonzalez, nel pieno della Copa America, e Beltran, che ancora deve cominciare il torneo olimpico con l’Argentina Under 23.

Sfumato l'affare Zaniolo, che andrà a Bergamo, argomento spinoso oggi quello riguardante il capitolo uscite. La Fiorentina ha bisogno di piazzare alcuni esuberi per finanziare il mercato in entrata, ma le trattative per Nzola, Ikonè e Amrabat sembrano lontane dalle conclusione. Servirà tempo, tempo che Palladino non ha. La squadra di mercato viola deve ricostruire quasi per intero il centrocampo, ad oggi in mano alla coppia Bianco(o Amatucci)-Mandragora, deve rinforzare il reparto difensivo in vista di una difesa a tre e deve acquistare un trequartista/esterno nel reparto offensivo. Intanto altro nodo da sciogliere quello relativo a Lucas Beltran che, convocato ufficialmente per le Olimpiadi con l'Argentina U23 (QUI la notizia completa), rischia di tornare a disposizione per la prima di campionato.