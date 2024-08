NAZIONE, Dieci giorni intensi tra mercato e partite

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La stagione è appena cominciata, ma per i viola si prospettano 10 giorni di fuoco sul mercato e non solo. Come riporta oggi La Nazione, le due gare di qualificazione ai gironi di Conference contro la Puskas Akademia rappresentano uno snodo cruciale per la stagione e non devono essere assolutamente sbagliate, anche se i meccanismi della macchina di Palladino devono essere ancora collaudati.

In mezzo alla Conference, la sfida con il Venezia neo-promosso che può rappresentare un'insidia vedendo come è andata contro il Parma.