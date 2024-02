NAZIONE, Con la Lazio vietato subire il contropiede fatale

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio corre veloce e gli ultimi due precedenti al Franchi dicono 0-7 per i biancocelesti. I numeri raccontano come in Serie A la squadra di Sarri sia quella ad aver i migliori dati sia per media percorsa (115,6 km), sia per la distanza media in corsa (69,5 km) che di distanza media nello scatto (10,1 km).

Lunedì sarà dunque basilare coprire al meglio il campo, per prevenire quello che da qualcuno è già stato definito “il contropiede fatale”, che spesso ha colpito la Fiorentina, soprattutto in questo 2024. Sono state sette le occasioni in questo campionato in cui la Fiorentina ha incassato una rete sugli sviluppi di un’azione in movimento o attraverso un calcio da fermo al termine di un contropiede avversario.