NAZIONE, Commisso ribadisce: la cessione una fake news

© foto di Federico De Luca

Anche su La Nazione questa mattina si parla della lettera scritta dal presidente viola Rocco Commisso. Il quotidiano scrive che il patron ha preso le vesti, come fatto più volte, di padre di famiglia, difendendo a spada tratta i suoi dirigenti e i propri uomini di fiducia dagli attacchi ricevuti. Di base, però, resta la fiducia che i risultati arriveranno, nonostante un girone di ritorno iniziato col freno a mano e il sentore, almeno per quanto si legge su alcuni passaggi, è che l’ambizione del presidente sia sempre alta.

Sembra dunque che l’ipotesi cessione del club - circolata più volte in questi mesi - sia solo una fake news, smentita anche questa volta con forza: “Nessuno mi ha costretto a comprare la Fiorentina e nessuno mi costringerà ad andar via da Firenze, come avvenne a Dante. Nessuno, se non io, potrà mai decidere inoltre chi dovrà lavorare nella Fiorentina e chi invece dovrei mandar via”.