NAZIONE, Burdisso, che incassi al Boca. Già a Firenze

Nicolas Burdisso - come raccontatovi ieri su FirenzeViola.it - è già in città. Firmerà un accordo che lo legherà alla Fiorentina a partire dal primo luglio. Nel 2020 oltre ad ottenere la licenza europea da ds ha analizzato, come da lui scritto su Instagram, "centinaia di giocatori, profili di allenatori e studiare metodologie di lavoro". Al Boca ha rimesso in sesto i conti, permettendo al club di incassare oltre 70 milioni di dollari. Adesso starà anche a lui scovare nuovi talenti: da Pedro de La Vega, esterno offensivo (con passaporto italiano) del Lanus, a Nicolas De La Cruz, centrocampista offensivo del River Plate.