NAZIONE, Attacco: Sorloth non convince. C'è Lucca

In casa Fiorentina la priorità rimane il centravanti. La Nazione apre parlando delle varie opzioni per l'attacco citando per primo Lorenzo Lucca (conteso anche dal Napoli). Si fa poi il nome di Alexander Sorloth del Villarreal: quello che non convincerebbe del potente attaccante norvegese è soprattutto l’età, siamo già a quota 28 anni, così come la cifra da sborsare: 30 milioni.

Ecco perché, scrive la Nazione, alla fine non è mai tramontata l’opzione Vangelis Pavlidis, col quale la Fiorentina ha tenuto i canali aperti. Per il futuro puntero viola, riflettori sempre accesi anche per Mateo Retegui, per il quale il Genoa continua a chiedere 30 milioni.