La Repubblica su Celje-Fiorentina: "Notte viola in Conference"

"Doveva vincere e l’ha fatto (1-2) anche se con un pizzico di difficoltà in più rispetto a quanto si poteva prevedere alla vigilia. Ma niente è certo, tutto è da guadagnare specie in Europa dove le avversarie sono imprevedibili e il Celje, in Conference League, aveva avvertito come avrebbe fatto di tutto per coltivare il suo grande sogno". Queste le prime righe dell'articolo de La Repubblica (Firenze) che analizza la sfida di andata dei quarti di finale di Conference League tra Celje e Fiorentina. Una Fiorentina non bella e pimpante come quella di San Siro, ritoccata negli uomini da Palladino con tanti cambi, riesce comunque a vincere e a mettere la testa avanti nel doppio confronto valevole per l'accesso alle semifinali. Il tecnico campano è riuscito a far riposare alcuni dei suoi uomini migliori come Kean (entrato solo per i minuti finali) e Gudmundsson. Moreno e Folorunsho schierati a tutta fascia, rispettivamente a destra e a sinistra, Adli mezzala al posto di Fagioli e la coppia Zaniolo-Beltran davanti. Questi i principali cambi, oltre all'avvicendamento tra Comuzzo e Pablo Marì (non in lista Uefa) in difesa, fatti da Palladino.

Spinto da uno Z'dezele Stadium tutto esaurito in ogni ordine di posto, il Celje inizia forte impensierendo la retroguardia viola. Poco dopo la metà del primo tempo però è la Fiorentina a portarsi in vantaggio con Ranieri che sfrutta un'indecisione di Silva. Nella ripresa Mandragora, nel giorno in cui diventa il giocatore gigliato con più presenze in Europa, realizza il rigore del 2-0 ma pochi minuti dopo, sempre dal dischetto, Delaurier-Chaubet accorcia le distanze. In un finale di sofferenza i gigliati salvano il risultato grazie a due super parate di De Gea.