Dagli inviati La Fiorentina è al Benito Villamarin: le immagini dell'arrivo della squadra viola

La Fiorentina è arrivata al Benito Villamarin di Siviglia, dove domani si giocherà la semifinale di andata di Conference League. Come mostrano i video e le foto scattate da FirenzeViola.it in calce, la squadra di Raffaele Palladino è arrivata in pullman allo stadio del Betis ed è entrata in campo per prendere confidenza con il terreno di gioco di domani. Fra poco inizierà anche la conferenza stampa del mister.