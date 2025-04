Palladino a Sky alla vigilia di Betis-Fiorentina: "Dodo ci manca ma sta già correndo"

L'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della semifinale d'andata di Conference League sul campo del Real Betis, iniziando dal ritorno in squadra di Kean: "Moise è rientrato ieri, si è allenato regolarmente e sta bene. Ci ho parlato, è sereno e carico per poter giocare. Ovvio, devo fare tante considerazioni perché è stato lontano dai campi una settimana ma è rientrato con grande voglia. Noi abbiamo una partita molto importante domani ma anche la Roma e poi il ritorno: devo gestire un gruppo che mi sta dando grandi soddisfazioni".

"Il valore degli avversari è assoluto, hanno grandi campioni e sono una squadra matura. Hanno un decano degli allenatori e del calcio come Pellegrini, con oltre 1000 partite in carriera: bello affrontarlo. Domani ci saranno tante insidie: il loro stadio caldo, il calcio che giocano. Non dobbiamo commettere l'errore di entrare in campo senza coraggio o personalità. Hanno il pubblico più caldo di Spagna e lo sappiamo ma stiamo bene e vogliamo fare la nostra prestazione".

Quanto manca Dodo?

"Tanto, ovviamente. Ha fatto e sta facendo un grandissimo campionato. Però si sta riprendendo, oggi ha iniziato a correre. Lo valutiamo giorno dopo giorno, chi lo ha sostituito ha fatto alla grande, come Folorunsho domenica e poi Parisi da subentrato. Siamo coperti anche in sua assenza".

Emozionato?

"Sinceramente no, sono orgoglioso e felice del percorso. Sono felice per la squadra, si è meritata di giocare questa semifinale. Domani sarà difficile e lo sappiamo bene, ma il sogno è di arrivare in fondo e siamo qui per questo".