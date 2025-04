FirenzeViola Betis-Fiorentina, Gosens: "Metterò a disposizione la mia esperienza, conosco la forza di Antony"

Così Robin Gosens in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani con il Betis Siviglia: “Sto bene, la gara con l’Empoli è stata intensa ma ora l’abbiamo alle spalle e abbiamo preso i 3 punti. Ovviamente stare fuori da infortunato non è stato bello ma ho lavorato molto per poter rientrare in tempo. Domani ci aspetta una gara complicata, loro sono meritatamente in semifinale. Antony? L’ho affrontato con l’Atalanta, so di cosa è capace ed è forte tecnicamente ma credo nelle mie qualità e in quelle della Fiorentina, perciò sono fiducioso. Me lo ricordo quando giocava nell'Ajax, ho massimo rispetto verso di lui ma farò di tutto per limitarlo al massimo con le mie qualità. Di certo è un calciatore che può fare la differenza in grado di dribblare con grande facilità”.

Sull’esperienza in Europa: “Credo che da parte mia aver già giocato sfide importanti possa essere un valore aggiunto. Le gare che ho già giocato mi hanno dato tanto a livello calcistico, spero di metter a disposizione della squadra tutta la mia esperienza. Ci sarà pressione, ma è fondamentale anche goderci il momento perché una semifinale europea non capita tutti gli anni. E’ un modo anche per non sentire troppa pressione e non risultare bloccati”.

Sul rapporto attuale con Firenze: "Sono una persona che cerca di mettere la propria mentalità in campo, non solo sul piano tecnico. Sono sempre stato un calciatore che vuol trasmettere voglia di vincere e disciplina per arrivare in alto. E' quel che cerco di trasmettere ai ragazzi. Onestamente vengo da un anno difficile in Germania nel quale non mi son trovato benissimo, per questo sono grato alla Fiorentina che mi ha dato la disponibilità di tornare in quella che considero la mia seconda casa. Per questo ho voglia di ripagare la fiducia che mi hanno dato"

Sullo stadio caldo: "Serve fiducia nelle nostre qualità, senza farsi venire ansia per l'ambiente e per i tifosi. Per noi deve essere uno stimolo, noi giochiamo per affrontare scenari come quello che ci attende. Io sono contento di affrontare uno stadio come quello di domani".

Sul gruppo e su Kean: "La cosa più importante è stata fargli sentire che gli vogliamo bene e che ci siamo come gruppo, come fossimo una famiglia. Ci sono cose che vanno oltre al calcio. Non gli abbiamo detto tante cose, lo abbiamo abbracciato e gli abbiamo ricordato che noi ci siamo sempre. Sono orgoglioso del gruppo che c'è alla Fiorentina".

Sul salto di qualità: "Il modo in cui siamo riusciti a vincere a Cagliari dimostra che lo abbiamo fatto. Venivamo da giorni difficili dov'era successo un po' di tutto, esser riusciti a vincere significa aver fatto un grande passo in avanti, ma adesso dobbiamo concludere l'impresa e fare bene in queste gare finali della stagione".

Su De Gea: "Allenarsi insieme a lui è un privilegio. Anche lui nello spogliatoio ha trasmesso la voglia di vivere serate come quella di domani e giocare partite come quella contro il Betis. E' un grande campione".

Su chi è favorito: "Si affrontano due squadre che hanno raggiunto la semifinale con merito. Entrambi abbiamo voglia di andare in finale, domani sarà una sfida aperta ma non va dimenticato che c'è una gara di ritorno tra una settimana al Franchi. Sarà una partita tra due squadre che vivono un buon momento in campionato e che si affronteranno a viso aperto".