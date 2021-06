LA REPUBBLICA, La difesa gigliata corre sulle fasce

La Repubblica scrive che il reparto di difesa svolgerà un ruolo chiave nelle tattiche di Gattuso: fondamentale ripartire con due laterali che possano portare in fondo i compiti che il tecnico assegnerà loro. Al momento, essi saranno Biraghi e Lirola. Il dg Barone negli ultimi giorni ha in qualche modo invitato a credere nell'ex Inter, che giocherà a sinistra, mentre a destra ci sarà Lirola, per il quale il Marsiglia non ha esercitato il riscatto. Lo spagnolo adesso è chiamato ad agire sulla fascia.