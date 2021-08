LA NAZIONE, Con Vlahovic si discute della clausola

La dirigenza della Fiorentina, scrive La Nazione, sta lavorando per il prolungamento del contratto con adeguamento dell'ingaggio di Dusan Vlahovic. L'intesa sui tre anni con altrettanti milioni a stagione sembra esserci. Si sta discutendo invece sulla possibilità o meno di introdurre una clausola rescissoria di quasi 70 milioni e soprattutto se farla scattare al momento della firma o della prossima sessione estiva del mercato. Opzione da valutare bene per evitare di trovarsi, in caso ci fossero pretendenti, a dover accelerare per trovare un eventuale sostituto.