LA NAZIONE, Cerofolini e Saponara: due su cui contare

Di seguito alcuni passaggi del fondo a cura di Cosimo Zetti sulle pagine odierne de La Nazione, dopo la vittoria della Fiorentina sul Sassuolo: “Come accaduto con la Roma dopo la sconfitta in Coppa Italia, la Fiorentina ha dimostrato di essere cresciuta e di essere in grado di affrontare un ostacolo alla volta. Vincere non era assolutamente scontato. Contava per mantenere la speranza dell’ottavo posto, ma contava soprattutto per il morale e l’autostima, per avere quella spinta in più in vista della finale di Conference League. […] Bene soprattutto l’atteggiamento, l’approccio e la voglia che sono stati messi in campo. Bene Arturone Cabral e bene Gonzalez. Cerofolini e Saponara si sono confermati due su cui puoi contare, soprattutto Ricky, capace di tirare fuori dal cilindro uno di quei colpi che da soli ti risolvono una partita. E bene, benissimo, proprio Italiano, che ha tenuto tutti concentrati e anche stavolta ha azzeccato i cambi decisivi”.