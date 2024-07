JACK, Pagina su La Nazione per salutare Firenze

"Forte non è chi non cade mai… ma chi cade e poi si rialza. Vado via… ma è solo un arrivederci! Grazie Firenze". Questa la scritta, a firma Jack Bonaventura, che campeggia sull'ultima pagina, la numero 96, de La Nazione oggi in edicola. Il centrocampista marchigiano, dopo il mancato rinnovo di contratto con il club gigliato, ha deciso di comprare una pagina del quotidiano fiorentino per salutare tutti i tifosi viola e tutta la città di Firenze. Dopo il moderno saluto via social, QUI il post su Instagram del numero 5 gigliato, il trequartista classe 1989 ha voluto romanticamente dire non addio ma arrivederci, come da lui scritto, alla città anche in maniera più tradizionale, con una frase sull'ultima pagina di un giornale e la foto dell'esultanza dopo un gol.

Un'avventura, quella in viola di Jack, iniziata ormai quasi 4 anni fa nel settembre del 2020. Da allora 162 partite, condite da 22 gol e 22 assist, in quattro stagioni. Adesso i saluti a scadenza di contratto visto il mancato rinnovo, vediamo, alla soglia dei 35 anni, dove sarà la prossima esperienza del centrocampista marchigiano. Di seguito la pagina de La Nazione comprata da Giacomo Boanventura: