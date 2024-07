BONAVENTURA, Grazie per il supporto, resto tifoso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Da oggi Giacomo Bonaventura non è più un giocatore della Fiorentina. Ieri il saluto della società che confermava il mancato rinnovo. Oggi arriva, via social, anche il saluto del giocatore ai tifosi e alla Fiorentina:

"Il mio percorso alla Fiorentina è giunto al termine. Dopo quattro anni intensi e ricchi di emozioni, è arrivato il momento di iniziare un nuovo capitolo nella mia carriera. Grazie per il supporto che mi avete sempre dimostrato, siete fantastici e vi apprezzo molto per essere sempre stati al mio fianco in ogni momento di queste stagioni. La passione e l’energia che portate allo stadio sono state una fonte di grande motivazione per me e per tutta la squadra. Un ringraziamento speciale va anche ai miei compagni di squadra a mister Italiano e a tutto il club. È stato un piacere lavorare e crescere con voi. Infine, grazie di cuore a tutta la città di Firenze per avermi accolto e fatto sentire a casa. Porterò sempre con me i ricordi di questi anni e l’affetto ricevuto. Anche se non sarò più in campo a rappresentare la Fiorentina, continuerò a sostenere il club e la città da tifoso. Un abbraccio. Jack".