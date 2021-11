GAZZETTA, Zurkowski: "Viola? Vediamo a fine anno"

Szymon Zurkowski, centrocampista della Fiorentina in prestito all’Empoli (che a fine stagione può riscattarlo a 4 milioni se i viola non decidono di contro-riscattarlo a 5), ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Siamo a due punti dalla zona Europa ma non facciamo calcoli, magari guarderemo la classifica fra tre mesi. Qui mi piace tutto, in particolare l’attenzione che la società dedica ai giovani".

Quali erano i suoi modelli?

"Mi piaceva Ronaldo il Fenomeno. E anche Xabi Alonso".

Oggi a chi si ispira?

"Mi piace Modric. Mi piace Kantè. Soprattutto mi piace il mio connazionale Zielinski. E’ speciale. Ha tecnica, dribbling, senso del gol".

Il giocatore Italiano che le piace di più?

"Considero Chiesa un vero fenomeno. Ho avuto modo di apprezzare le sue qualità ai tempi della Fiorentina".

A proposito del club viola...

"Ora ho in testa solo l’Empoli. Vedremo a fine stagione”.