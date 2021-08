GAZZETTA, Vlahovic in pole per l'Inter: muro viola

La Gazzetta dello Sport, stamani in edicola, scrive che Commisso ritiene il suo 9 incedibile, nonostante alla finestra ci sia l'Inter che ritiene Dusan Vlahovic il profilo preferito. Per provare a convincere la Fiorentina a sedersi al tavolo della trattativa, la dirigenza nerazzurra dovrà trovare argomenti convincenti: una proposta da almeno 50 milioni di euro come base di partenza un prestito oneroso con obbligo di riscatto potrebbe essere la giusta via.