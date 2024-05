GAZZETTA, Viola, prenditi la 2ª: il double manca dal '99

FirenzeViola.it

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport è dal 1999 che l’Italia non riesce a fare il “double” in Europa: all’epoca furono il Parma di Malesani con la Coppa Uefa e la Lazio di Eriksson con la Coppa delle Coppe, quest’anno possono essere l’Atalanta con l’Europa League e la Fiorentina con la Conference. Prima però c’è da battere l’Olympiacos nella sua Atene: una sfida difficile ma alla portata dei viola.

Una vittoria internazionale, si legge sulla rosea, che a Firenze manca dal 1961, con la prima edizione della Coppa delle Coppe vinta contro il Rangers Glasgow. Dopo di allora altre tre finali tutte perse, contro Atletico Madrid (Coppa delle Coppe del ’73), Juventus (Coppa Uefa del ’90) e West Ham (Conference del 2023).

Un successo, sottolinea il quotidiano, che garantirebbe a Commisso e soci altri 2 milioni di bonus, per un totale di circa 20,9 milioni di euro guadagnati dai viola in questo lungo cammino europeo, che se sommati ai circa 17 della scorsa stagione fanno quasi 40 in due anni. Inoltre, così facendo, la Fiorentina andrebbe in Europa League con Roma e Lazio, lasciando un posto libero in Conference al Torino.