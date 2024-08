GAZZETTA,, Viola, in Ungheria conterà solo vincere

"Dentro la Pancho Arena e a due passi dalla casa natale del primo ministro Viktor Orbann, gli scherzi e le sottovalutazioni stanno a zero". Scrive questo la Gazzetta dello Sport a proposito della delicatissima sfida di stasera: la Fiorentina si gioca una grossa fetta di stagione contro la Puskas Akademia. Si riparte dal 3-3 dell'andata.

"Per loro è un passaggio storico, ma anche per noi, ha detto in conferenza stampa Raffaele Palladino, alla prima trasferta europea da allenatore. Dall'altra la parte suona la carica anche Zsoli Hornyak, tecnico della Puskas Akademia: "All'andata siamo stati sottovalutati. Non vince chi è più 'costoso', ma chi ha più coraggio".