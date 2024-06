GAZZETTA, Viola il sogno è Depay. Il nodo è l'ingaggio

FirenzeViola.it

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si parla anche del mercato della Fiorentina, in particolare della ricerca da parte dei viola di un centravanti. La Rosea fa il nome di un top, al momento impegnato agli Europei con la sua Nazionale, svincolato. Si tratta di Memphis Depay. L'attaccante olandese lascerà l'Atletico Madrid e potrebbe essere una vera occasione per il club gigliato. La strada ovviamente è ancora lunga, ma la pista, qualora ci fosse la volontà di entrambi, potrebbe non essere impossibile. Il nodo principale riguarda l'ingaggio, visto che l'ex Manchester United a Madrid, come ultimo stipendio, percepiva 4 milioni a stagione. Considerando che non ci sarà il costo del cartellino una soluzione potrebbe essere trovata.

Veloce, bravo nel dribbling e soprattutto duttile a livello offensivo potendo giocare sia come punta centrale che esterno a sinistra. Tutti punti a favore visto anche che Palladino ama cambiare spesso volto al suo attacco senza fissarsi su schemi rigidi. Depay in passato aveva avuto contatti con altre squadre italiane ma alla fine non è mai arrivato nel nostro campionato, vedremo come si potrà sviluppare questa idea con la Fiorentina. Viola che comunque continuano a cercare anche in Italia, con le piste Retegui e Lucca ancora vive.