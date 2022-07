GAZZETTA, Viola, ecco pure Dodô: euforia in città

Il lungo corteggiamento della Fiorentina per Dodô ha portato i frutti sperati: l'accordo trovato da tempo con il terzino brasiliano è stato bissato ieri con quello tra i viola e lo Shakhtar Donetsk con il club di Commisso che dovrà versare agli ucraini 14,5 milioni di euro più 3 di bonus. Come riporta La Gazzetta dello Sport, gli anni di contratto saranno 5 per il classe '98 con un ingaggio di circa 1,5 milioni di euro a stagione più bonus individuali e di squadra. Dodò un anno fa valeva il doppio, ma il mercato della Fiorentina non finirà qui perché sono già in programma gli arrivi di Gollini e Jovic. L'ossatura della squadra è formato, ma ora bisognerà avere pazienza affinché il laterale dello Shakhtar riesca ad adattarsi all'Italia e alla sua fase difensiva.