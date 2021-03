GAZZETTA, Un punto in 5 trasferte non è un caso

Una brutta partita in cui l'Udinese ha forse raccolto troppo rispetto a quanto meritato, e la Fiorentina invece giustamente, non avendoci neanche provato a vincere ed essendo arrivata al tiro solo dopo un buco di Walace, non ha preso neanche un punto: questo, in estrema sintesi, il riassunto del match di ieri sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Lo 0-0 che sembrava scritto nella pietra si è trasformato in tre punti d'oro per i friulani: solo raramente si sono visti movimenti senza palla, e i viola non sono riusciti a far salire in cattedra la qualità in loro dote anche per via di un pomeriggio non buono per Castrovilli. Terza sconfitta in quattro gare, un solo punto nelle ultime cinque trasferte per i viola: non è un caso, se hai scarsa attitudine alla costruzione.