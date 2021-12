GAZZETTA, Un primo pareggio che sa di crescita

La Gazzetta dello Sport scrive di un primo pareggio, quello conquistato dalla Fiorentina col Sassuolo, che può essere visto come un segnale di crescita. Perché la Viola proprio ha voluto non perdere alla fine una corrida che dopo un’ora sembrava essere tornata dalla sua parte. E il punto di ieri è servito ad agguantare Juve e Roma alle spalle del quarto posto. Insomma, intorno alla Fiorentina monta un entusiasmo comprensibile e meritato, anche se il sesto pieno di fila in casa viene fallito. Applausi, alla fine. Giusto così.