GAZZETTA, Tra Pafos e Inter: Palladino prepara 2 squadre

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, si concentra sulle prossime due sfide che giocherà la Fiorentina e in particolar modo sulle formazioni che schiererà Raffaele Palladino. Giovedì al Franchi arriva il Pafos, avversario sulla carta morbido ma con i viola che, dopo il ko con l'Apoel, non possono permettersi altri passi falsi in Conference League. Ciononostante, scrive la Rosea, il tecnico ex Monza pare orientato alle stesse scelte fatte nelle prime tre giornate del torneo europeo: ruotare completamente la squadra che in campionato ha macinato 28 punti.

Quindi di nuovo Terracciano in porta, al centro è destinato a tornare titolare Marin Pongracic, il grande acquisto estivo, poi bloccato da un infortunio. A Como il croato ha rivisto il campo nel finale e la sensazione è che contro i ciprioti affianchi Martinez Quarta. Con Kayode a destra e Parisi a sinistra, considerando l’indisponibilità di Biraghi, destinato probabilmente a cambiare aria a gennaio. Il problema si crea a centrocampo perché l’infortunio di Richardson costringe il tecnico campano a utilizzare un titolarissimo. Così, insieme a Mandragora, potrebbe giostrare Cataldi che a Como è stato il primo a uscire (dopo 11 minuti della ripresa), mentre Adli, autore del primo gol, è rimasto dentro per 97minuti.Dietro la punta, che dovrebbe essere Kouamé, agiranno quasi certamente Ikoné, bomber di Conference con tre reti, Beltran, chiamato a fare gli straordinari, e Sottil che sta crescendo sempre più.

Domenica con l'Inter invece spazio nuovamente alla "solita" Fiorentina, col rientro di Albert Gudmundsson. Per una squadra, che nel tutto esaurito che registrerà il Franchi, vuole sognare un'altra notte al cospetto dei campioni d'Italia.