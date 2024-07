GAZZETTA, Thorstvedt viola per 7 mln. Lavori su Vranckx

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche per La Gazzetta dello Sport l'intesa tra la Fiorentina e Kristian Thorstvedt è ormai a un passo. Dopo il Corriere dello Sport-Stadio, anche la Rosea conferma l'accordo imminente dei viola col Sassuolo per il centrocampista norvegese. Agli emiliano andranno 7 milioni bonus compresi. Mentre non è ancora chiuso il capitolo Aster Vranckx, per il quale il Wolfsburg non scende sotto ai 12 milioni di richiesta.