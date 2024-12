GAZZETTA, Scambio Kayode-Coulibaly col Parma

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione in casa Fiorentina tra la ripartenza dopo il KO di Bologna, la Conference League e il mercato di gennaio. Se con l'assenza prolungata di Edoardo Bove la Fiorentina ha perso una pedina fondamentale per il suo scacchiere tattico, la trasferta di Bologna ha visto il ritorno tra i titolari di Albert Gudmundsson, un giocatore che può cambiare volto all'attacco viola. La sua libertà su tutto il fronte d’attacco sarà la nuova base della ripartenza perché fino ad ora gli è mancata continuità a causa degli infortuni. Accanto a lui a Bologna sono partiti dal primo minuto Beltran a sinistra e Colpani a destra, ma, visto anche il buon stato di forma di Sottil, i tre si alterneranno accanto all'islandese. Da sottolineare che, senza toccare la difesa a quattro, Palladino starebbe pensando anche di cambiare modulo inserendo un cnetrocampista in più e lasciando, coem da idea originale, due trequartisti alla spalle di Kean.

Riguardo al mercato, dopo lo stop di Bove si è però rafforzata l’ipotesi di cercare un centrocampista dinamico che possa essere utile in più zone. Il nome in cima alla lista è quello di Michael Folorunsho del Napoli. Il classe 1998 con Conte sta trovando poco spazio e a Firenze, i partenopei hanno aperto al prestito, potrebbe rilanciarsi. Un' altra idea, se tutte le parti trovassero un accordo, sarebbe quella di uno scambio di prestiti fra i due terzini destri Kayode e Coulibaly del Parma. Questa soluzione permetterebbe a Kayode, a Firenze oscurato da Dodo, di giocare con più continuità.