GAZZETTA, Prandelli positivo: i risvolti calcistici

La Gazzetta dello Sport sottolinea come la positività di Cesare Prandelli al Covid comporti inevitabilmente dei risvolti calcistici, poiché mai come in questo momento i giocatori viola avrebbero avuto bisogno del nuovo allenatore al loro fianco. Per imparare a conoscerlo meglio umanamente e tatticamente. Sostituito dal suo vice Pin, il mister potrà comunque essere presente in video agli allenamenti e alle riunioni tecniche quotidiane. Prandelli tra l'altro stava valutando qualche variazione nei titolari in vista del Genoa, come l'innesto di Bonaventura, ma non poter stare a fianco dei ragazzi non lo aiuterà in questo momento delicato del suo lavoro.