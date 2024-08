GAZZETTA, Per Nico idea Arthur come contropartita Juve

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Giuntoli e la Juventus lavorano per mettere a disposizione di Thiago Motta due esterni offensivi quanto prima e come riporta La Gazzetta dello Sport, se la prima scelta è Wenderson Galeno del Porto, proseguono i contatti per Nico Gonzalez con la Fiorentina, aperti una settimana fa.

Fresco di rientro dalle lunghe vacanze dopo la vittoria della Coppa America con la sua nazionale, dopo il suo arrivo in città (ieri) oggi è previsto l’incontro conla società viola, in cui teoricamente l’attaccante può esprimere il proprio desiderio di lasciare il capoluogo toscano. Sulfronte juventino l’operazione è fattibile in caso di inserimento di una contropartita (il quotidiano parla di Weston McKennie e Arthur Melo come principali candidati), ma il pallone si muoverà una volta che il protagonista fischierà l’inizio con una comunicazione ufficiale alla Fiorentina.