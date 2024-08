GAZZETTA, Palladino vuole un esterno simile a Gosens

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Gazzetta dello Sport, sulle sue pagine odierne, riparte da Yacine Adli e Matias Moreno, altri due acquisti della Fiorentina che però, da qui a venerdì, non saranno gli ultimi. Detto delle formule ormai note per il prelievo dei due calciatori, la Rosea sottolinea come Robin Gosens sia stato un obiettivo durato poco visto il mancato accordo tra i viola e l'Union Berlino sulla formula, tra prestito con diritto e con obbligo di riscatto. Ciononostante, Palladino ha richiesto alla dirigenza un esterno con quelle caratteristiche, motivo per cui sono attesi altri movimenti da qui alla chiusura del mercato.