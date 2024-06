GAZZETTA, Offerti 8 mln dai viola al Wolfsburg per Vranckx

FirenzeViola.it

Il pacchetto di centrocampo della Fiorentina ha già registrato diversi addii, con i saluti a Maxime Lopez, Arthur e Duncan, e sono ancora incerti gli scenari su Giacomo Bonaventura e Gaetano Castrovilli. Per questo la mediana viola subirà varie operazioni in entrata e La Gazzetta dello Sport, nelle sue pagine odierne, sottolinea l'interesse del club di Commisso per Aster Vranckx: la trattativa procede, manca un accordo con il Wolfsburg al quale la Fiorentina - si legge - ha offerto 8 milioni, di fronte a una richiesta di 10.

In via secondaria, la Rosea afferma che rimangono profili graditi ai viola anche Marco Brescianini del Frosinone e Jesper Lindstrøm del Napoli, che può diventare un'idea ma ha mercato anche in Francia (Lione e Marsiglia lo cercano).