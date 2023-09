GAZZETTA, Nzola non ha alibi: è l'ora di sbloccarsi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra sul mancato apporto in fase realizzativa dei due centravanti, in particolare di Nzola. Sui 9 gol segnati (terzo migliore attacco) nessuno porta la firma di una prima punta. Beltran sta crescendo e deve ancora capire il campionato europeo, ma che Nzola sia ancora a secco, dopo 7 gare disputate dall'angolano, nessuno se lo immaginava. Lento, impacciato, persino timoroso. Una buona gara alla prima col Genoa, poi il buio. Gol facili sbagliati, accompagnati da un rendimento deludente.

I due attaccanti costati insieme 38 milioni sono stati un investimento corposo da parte della società, che ha provato ad alzare il livello, ma per ora non hanno reso. Vincenzo Italiano non è fortunato con i numeri 9: oltre Vlahovic, gli altri non hanno funzionato. Oggi il tecnico ex Spezia fatica a sfruttare anche il suo pupillo, che dovrebbe conoscere molto bene. Per Nzola è l'ora di sbloccarsi, anche perché più il punteggio rimane a zero e più i centravanti vanno in crisi.