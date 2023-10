GAZZETTA, Nap-Fio: il duello tra Bonaventura e Lobotka

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra sulla gara di questa sera tra Napoli e Fiorentina, in particolare sui due perni di centrocampo: Lobotka e Bonaventura. Il regista slovacco è stato uno degli elementi fondamentali del Napoli di Spalletti ma Rudi Garcia l’aveva un po’ deresponsabilizzato in avvio di campionato, forse per togliere un punto di riferimento agli avversari -si legge-. La vera differenza è che Lobotka proponeva un giro palla continuo e ragionato, mentre il tecnico spagnolo preferisce verticalizzare appena c'è la possibilità.

A dirigere la Fiorentina è invece Giacomo Bonaventura, altro esempio di intelligenza applicata al calcio. Nonostante i 34 anni, il 5 viola non sbaglia mai una lettura ed è sempre tra i migliori in campo. Ciò testimonia che il centrocampista della Fiorentina ha una marcia in più anche in testa, oltre che sui piedi e sulle gambe. In questo avvio di campionato Bonaventura ha già messo a segno tre gol e fornito due assist, meritandosi così, la convocazione in Nazionale.