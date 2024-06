GAZZETTA, Lazio: per il post Kamada piace Amrabat

Sulle sue colonne odierne La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione riguardo al mercato della Lazio, visti anche gli ultimi sviluppi nel rapporto tra Tudor e Lotito legati al mancato rinnovo di contratto di Kamada. Il club biancoceleste si sta muovendo quindi per sostituire il giapponese. Sul taccuino di Fabiani ci sarebbero due nomi. Il primo porta Mats Wieffer del Feyenoord e il secondo invece è Sofyan Amrabat.

Il centrocampista della Fiorentina, in questa stagione in prestito al Manchester United, non verrà riscattato dai mancuniani e tornerà a Firenze. Per il marocchino il prezzo potrebbe essere intorno ai 15 milioni di Euro, mentre il centrocampista olandese costerebbe 20 milioni ma potrebbe essere inserito Isaksen come contropartita. Il problema principale per arrivare ad Amrabat per la Lazio riguarda probabilmente l'ingaggio, visto che l'ex Verona in Inghilterra guadagnava 4 milioni di Euro.