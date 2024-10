GAZZETTA, La Viola non ha assorbito il calcio di Palladino

La Gazzetta dello Sport, nel consueto pagellone di giornata, attribuisce il voto 5 alla Fiorentina di Raffaele Palladino. Anche se l'Empoli di D'Aversa in questo momento è una delle poche squadra nei top 5 campionati europei rimasta ancora imbattuta, la Viola ha mostrato i propri limiti. Albert Gudmundsson non ha potuto fare granché, in generale la squadra non sembra aver ancora assorbito il calcio di Palladino e domenica al Franchi arriva il Milan.