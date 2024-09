GAZZETTA, La Viola gode col bomber ritrovato Kean

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola celebra Moise Kean, l'intoccabile della Fiorentina di Palladino. Le quattro reti già segnate fra campionato e Conference, il ritorno con gol in Nazionale e la sua fame in campo, hanno fatto capire immediatamente al club che la fiducia riposta in estate era giusta. . Non è solo una questione di gol realizzati, ma anche di capacità di immergersi in modo totale nello spirito dI squadra e nella volontà di incidere sempre. C'è stata talmente fiducia in Kean che in estate non si è preso un vice, l'alternativa è Beltran che però ha giocato pochissimo.