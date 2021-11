GAZZETTA, La notte di DV9 a Torino: ma gli Spurs...

Come sottolinea questa mattina La Gazzetta dello Sport, Juventus-Fiorentina di oggi pomeriggio è una gran bella partita, ha interessi di classifica e spunti tattici ma sarà soprattutto la serata di Dusan Vlahovic a Torino. Il numero 9 più desiderato contro il numero 10 (Dybala) che sta diventando padrone della squadra. La Juventus ovviamente ha Vlahovic in testa e questo lo sanno tutti da mesi ma per far sì che il matrimonio vada in porto servono, nell’ordine, un accordo con Dusan, uno con la Fiorentina e uno... col commercialista, in virtù dei conti in rosso del club bianconero. Il Tottenham di Fabio Paratici e Antonio Conte è una delle favorite e ha già incontrato la Fiorentina a Londra. Operazione complessa per tutti: Commisso chiede un bonifico da 70 milioni e Vlahovic, che in viola prende ancora 800mila euro, sembra destinato a guadagnare uno stipendio non lontano dai 6 milioni a stagione.