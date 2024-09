GAZZETTA, Inter e Milan: il progetto stadio è più lontano

FirenzeViola.it

"Ha vinto San Siro" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito alla questione di stadio a Milano. Milan e Inter non vogliono ristrutturare il vecchio impianto ma i tempi per costruirne uno accanto si allungano ancora. Al momento l'idea nuovo stadio è difficile, si va avanti col Meazza. Il quotidiano sportivo fa riferimento a quanto accaduto nella giornata di ieri con le parole del sindaco Giuseppe Sala che hanno sottolineato come i lavori per lo stadio nuovo siano ancora fermi. Sempre Sala ha riferito che dovrebbero terminare entro il 2030 perchè questa la data di scadenza del contratto di Milan e Inter con lo stadio Meazza.

Tempi troppo corti, quindi salgono le probabilità che i due club scelgano di rimanere ancora per un po’ di anni nella ‘Scala del Calcio’. Nel frattempo, la Uefa ha comunicato che, a causa della situazione a dir poco incerta attorno allo stadio di Milano, la finale della Champions League edizione 2026/27 (prevista a San Siro) cambierà sede.