GAZZETTA, Il piano viola: chi può partire dopo un trofeo

Alzare un trofeo, preparare le valigie e iniziare un nuovo ciclo. La Gazzetta dello Sport scrive che è questo il piano della Fiorentina per il termine della stagione. Non è certo un mistero che lo stesso Vincenzo Italiano voglia lasciare Firenze mettendo in bacheca una Coppa, che sia Conference League o Coppa Italia.

Ma la lista del check out subito dopo è molto lunga: Castrovilli, Belotti, Maxime Lopez, Duncan, Arthur, Kouame sono solo alcuni dei giocatori che potrebbero dire addio a giugno. Senza contare Martinez Quarta, Nico Gonzalez e Barak ma pure Nzola. Chi perché gli scadrà il contratto, chi perché ha mercato, sono tante le questioni che la Fiorentina dovrà risolvere una volta terminata la stagione.