GAZZETTA, Il Marsiglia punta Lirola. Viola su Celik

La Gazzetta dello Sport stamani sottolinea come il Marsiglia sia pronto a tornare alla carica per Pol Lirola, sborsando quei 12 milioni di riscatto che non aveva esercitato a suo tempo. La Fiorentina per tutelarsi ha preso informazioni sul difensore turco Zaki Celik, protagonista di un’ottima stagione nello scudettato Lilla. E tiene sotto osservazione il difensore del Boca Weigandt.