GAZZETTA, Fiorentina e Bologna ancora incompiute

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Fiorentina e Bologna non attraversano un periodo entusiasmante, almeno in questi primi incontri. Tra campionato e coppa, infatti, non sono ancora arrivate le prime vittorie ufficiali per i due club. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, a pesare, senza dubbio, c'è il mercato, che ha portato molti nuovi acquisti solo nelle ultime ore e che dovranno ancora integrarsi.

Guardando solo in casa viola, ci sono poi due reparti che, secondo la Rosea, devono essere sistemati: la difesa e la trequarti, che non hanno ancora trovato sintonia con il resto del gruppo. Ci vorrà tempo, dunque, per quella che viene definita una "rivoluzione a metà", una sorte condivisa a pochi chilometri più a nord dall’ex allenatore viola, Vincenzo Italiano, che, proprio come la sua ex squadra, non ha ancora ingranato.