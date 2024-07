GAZZETTA, Ecco Kean: "voglio giocare e vincere"

Giocare a calcio calcio e vincere. Questo il mantra di Moise Kean, presentato ieri ai tifosi della Fiorentina. Nelle sue parole non ci sono errori, rimpianti o scricchiolii che riemergono dal passato, ma soltanto la voglia di stupire ancora, come quando era un baby-fenomeno dei record con la maglia della Juventus: il primo 2000 a esordire in serie A e debuttare in Champions League. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, sottolineando come siano passati otto anni da allora e adesso per Kean è ora di ricominciare da capo e pensare a nuovi obiettivi, compreso il riprendersi la Nazionale che può passare da una grande stagione a tinte viola.