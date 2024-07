GAZZETTA, Da Albert a Dallinga; sogno attacco a tre

FirenzeViola.it

L'edizione oggi in edicola de La Gazzetta dello Sport si concentra sul mercato della Fiorentina tra centravanti e trequartista. Oltre all'acquisto di Kean, che farà le visite mediche domani, i viola sognano di completare il reparto offensivo con altri due innesti Albert Gudmundsson e Thijs Dallinga, senza dimenticare la presenza in rosa di calciatori come Kouame, Beltran e soprattutto Nico. Al momento l'unica certezza è l'ormai ex attaccante bianconero ma i dirigenti gigliati hanno provato a rifarsi vivi con il Genoa per l'islandese, anche se le condizioni sono sempre quelle di gennaio. I liguri vogliono 30 milioni mentre la Fiorentina, quantomeno ad inizio anno, era disposta ad arrivare fino a 20.

Oltre a Gudmundsson, la Fiorentina si è mossa anche per il centravanti olandese del Tolosa Thijs Dallinga. L'ex Groningen è una punta centrale fisica capace di segnare a ripetizione, come dimostrano i 19 gol segnati la scorsa stagione con la maglia dei francesi. La punta classe 2000 sarebbe disponibile a lasciare la Ligue 1 per la Serie A, ma il problema sono i 25 milioni richiesti dalla formazione transalpina. Sullo sfondo rimane sempre Lorenzo Lucca, anche se l'Udinese non sembra più convinta di cederlo. I friulani si aspettano una grande crescita da lui nella prossima stagione e hanno alzato il prezzo da 15 a 20 milioni. Prima di andare in fondo con qualsiasi calciatore i viola devono riuscire a piazzare almeno un esubero tra Ikonè e Nzola.