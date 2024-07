GAZZETTA, Colpani-Lovric: la chiave è cedere Amrabat

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi è l'ultimo giorno possibile in cui il Manchster United può far valere il riscatto per Amrabat a 20 milioni, ma per adesso non ci sono stati segnali in questo senso. Una cifra importante che alla Fiorentina darebbe una spinta ulteriore sul mercato, anche se il club di Rocco Commisso non è obbligato, per motivi di bilancio, a vendere prima di comprare, si legge su La Gazzetta dello Sport. Da domani ogni momento è buono per mettere sul piatto almeno altri 25 milioni per due colpi: Andrea Colpani dal Monza a 15 di parte fissa e Lovric dall'Udinese a circa 10 milioni.

La Fiorentina è pronta quindi nel breve ad effettuare altre due operazioni economicamente importanti e i venti milioni di Amrabat dall'Inghilterra avrebbero potuto completare al meglio un'operazione che è stata comunque fruttuosa per i viola perché hanno già incassato per il centrocampista 10 milioni per il prestito oneroso in un solo anno. Con il riscatto però sarebbe davvero perfetta, anche se comunque non è escluso che le due società possano mettersi intorno a un tavolo per trovare una soluzione a cifre inferiori. Il marocchino vuole fortemente rimanere in Premier League e non vorrebbe andare in Turchia dove sembra corteggiato sia dal Galatasaray che dal Fenerbahce. E Amrabat ha già chiarito pure di non voler rimanere a Firenze.