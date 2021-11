GAZZETTA, "Chiesa tuffatore”, poi rimosso: gaffe ACF

La Gazzetta dello Sport, stamani in edicola, commenta quella che definisce una “gaffe” commessa ieri sera dalla Fiorentina. Sul suo profilo ufficiale Tik Tok il club viola ha pubblicato e poi rimosso un video provocatorio che faceva riferimento all’espulsione di Nikola Milenkovic sabato contro la Juventus. Nel breve filmato si vedeva l’azione che aveva portato alla seconda ammonizione del difensore con Chiesa che cadeva e, in sottofondo, una telecronaca di Stefano Bizzotto su un tuffo di Tania Cagnotto. Come detto, il video - che era stato molto condiviso e aveva suscitato polemiche sui social - è stato in seguito rimosso dalla stessa Fiorentina, che si è accorta della pubblicazione inopportuna.