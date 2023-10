GAZZETTA, Beltran, tocca a te: ora le reti anche in A

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport propone questa mattina un focus a proposito delle difficoltà delle prime punte nel far gol quanto della Lazio che della Fiorentina, che si sfidano domani sera all'Olimpico: la Fiorentina, a parte qualche incidente di percorso con le piccole, corre e segna che è un piacere e adesso è in zona Champions e sogna ma ha un problema in comune con i biancocelesti: aumentare la produzione offensiva dei loro attaccanti puri. Soltanto Gonzalez, con 5 reti, ha segnato più di tutti gli altri quelli che scenderanno in campo domani. La Lazio finora ha in bacheca 12 reti, poche per le sue caratteristiche. E in questo momento, il tridente titolare è a quota 3. La Viola invece ne ha già messi in cascina 18.

Per fortuna di Italiano, nella sua squadra vanno in gol un po’ tutti: tra campionato e coppa 15 giocatori diversi. Ma nel tridente principale c’è Nico in gran spolvero, appunto, già a quota 5, mentre Beltran e Ikoné in Serie A non si sono ancora presentati. Ora che l'ex River ha trovato il centravanti vorrebbe vederlo fertile anche in campionato.