GAZZETTA, Al Franchi derby tra attacanti in crisi

Un derby agli antipodi. Così la Gazzetta dello Sport presenta Fiorentina-Empoli, match che stasera alle 20:45 chiuderà la nona giornata di Serie A. I viola in campo per agganciare il terzo posto della Juventus, gli azzurri corrono invece per la lotta salvezza e per raccogliere i primi punti in trasferta. Eppure, scrive Gazzetta, un problema in comune ce l’hanno: "i loro centravanti non vedono la porta. Almeno fino ad ora. Naturalmente è un problema che impatta in modo del tutto diverso sull’andamento delle squadre. La Fiorentina segna tanto e con tanti: 18 reti in otto giornate, superata solo da Inter (24) e Roma (19)-.

Dall'altra parte anche Andreazzoli ha difficoltà nel cavare gol dai suoi centravanti, ma in generale da tutta la squadra: una sola rete realizzata in nove partite, con Baldanzi, Destro e Caputo ancora a secco. Stasera, probabilmente, toccherà a quest'ultimo che fronteggerà Nzola, in una sfida in cui si incroceranno cinque centravanti che finora, in totale, hanno segnato un gol.