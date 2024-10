GAZZETTA, Accelerata viola in Serie A. Ora la Conference

FirenzeViola.it

Dall'obiettivo coppe europee in campionato all'obiettivo ottavi in Conference League. La Fiorentina, dopo la trionfale trasferta di Lecce, è pronta a rituffarsi con la stessa mentalità nella terza competizione continentale per club. A San Gallo i viola affronteranno la seconda gara della fase a girone unico di questa nuova edizione della Conference League. L'obiettivo è quello di bissare il successo casalingo contro i New Saints e per farlo Palladino dovrebbe affidarsi a tante seconde linee. La rosa lo permette e l'avversario sembra di un livello tecnico inferiore ai gigliati. La sorpresa però, come dimostra la gara contro la Puskas Akademia, è sempre dietro l'angolo.

Nelle turnazioni con ogni probabilità rientrerà Moise Kean. Il centravanti azzurro, come riportato da La Gazzetta dello Sport salterà il match contro i biancoverdi per provare a tornare a disposizione per la sfida di domenica sera contro la Roma. Stamani nella rifinitura al “Viola Park” saranno sciolti gli ultimi dubbi e il tecnico deciderà se la rivoluzione sarà totale o parziale.

Intanto nell'ultimo mese la Fiorentina è tornata a correre in Serie A. I viola, che domo la quarta giornata avevano tre punti ed erano 14' in classifica, adesso, dopo otto gare, sono quinti con a quota 13. Dieci punti in quattro gare che hanno cambiato ogni prospettiva. Il club toscano, dopo le ultime stagioni passate tra il settimo e l'ottavo posto, hanno l'ambizione di fare un passo in avanti, di alzare l'asticella per puntare all'Europa League.