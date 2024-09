GAZZETTA, A Bergamo con De Gea: pronto l'esordio in A

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrivato da tre settimane, finora David De Gea ha collezionato due partite con la Fiorentina: entrambe con la Puskas Akademia, in un doppio confronto in cui è stato decisivo con le sue parate. Adesso lo spagnolo è pronto per l'esordio in campionato. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che è sicura: a Bergamo, alla ripresa contro l'Atalanta, ci sarà proprio De Gea.

Sarà lui una delle novità della ripresa: non perché Terracciano non abbia dato garanzie, ma dietro di lui sta spingendo forte un fuoriclasse della porta, per cui Firenze già stravede. Sette reti subite in cinque gare hanno fatto scattare un campanello d'allarme e Palladino sta pensando di correre ai ripari piazzando proprio lui, uno dei migliori portieri dell'ultima decade, a guida della difesa.